Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman oynanacak?
34 haftalık maratonun sonuna adım adım yaklaşılan Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçlarının ne zaman oynanacağı, futbolseverler tarafından merak ediliyor. 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde oynanacak maçlar nedeniyle, Süper Lig'de bir süre maç oynanmayacak. Peki, Süper Lig 27. hafta maçları ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta müsabaka programı belli oldu. 27. haftanın ilk maçı 5 Nisan Cuma günü oynanacak. İşte, 27. hafta maçları hakkında detaylar...
5 NİSAN CUMA
20.30 Trabzonspor-Antalyaspor (Medical Park)
6 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni 4 Eylül)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor (Türk Telekom)
7 NİSAN PAZAR
13.30 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Göztepe-Akhisarspor (Bornova)
16.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Medipol Başakşehir-Atiker Konyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
8 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle