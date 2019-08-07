Süper Kupa hangi takımın olacak! Galatasaray'ın iddaa oranı...
Geçtiğimiz sezon hem ligi, hem de kupayı kazanan Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Ankara'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- Süper Kupa karşılaşmasında Akhisarspor ile Galatasaray, Ankara’da karşı karşıya gelecek.
- Akhisarspor'da Miguel Lopes, Manu, Güray Vural, Zeki Yavru, Abdou Sissoko, Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa takımdan ayrıldı.
- Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray ise yerine Newcastle'dan Seri'yi kiraladı. Jimmy Durmaz ve Ryan Babel gibi önemli takviyeler de gerçekleşti.
- RB Leipzig ve Augsburg yenilgileriyle başlayan yeni sezon hazırlıkları, Bordeaux ve Panathinaikos galibiyetleriyle devam etti...
- Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz sezon ligde oynadıkları Başakşehir maçından kalan cezası sebebiyle yedek kulübesindeki yerini alamayacak.
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Geçtiğimiz sezon küme düşen Akhisarspor, TFF 1. Lig’de yeni teknik direktörü Mustafa Altıparmak yönetiminde mücadele edecek. Gökhan Değirmenci, Ergin Keleş, Burhan Eşer, Tolga Ünlü, Erhan Çelenk gibi 1. Lig’i iyi bilen takviyeler yapsalar da geçen sezona oranla büyük bir güç kaybı yaşadılar.
Fernando’yu Sevilla’ya satan Galatasaray, boşluğu Fulham’dan Seri ile doldurdu. Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Koçuk ve Emre Mor transferleriyle kadro kaliteleri de arttı.
Son iki hazırlık maçında Bordeaux ve Panathinaikos’u mağlup ederek iyi bir görüntü sergileyen sarı kırmızılılar, geçen sezon Süper Kupa finalinde rakibine penaltılarla kaybetmişti.
Zayıflayan rakiplerine karşı rahat bir galibiyet almalarını bekliyorum. 90 dakikada en az 3 gol izleriz.
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