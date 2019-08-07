Süper Kupa hangi takımın olacak! Galatasaray'ın iddaa oranı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSüper Kupa hangi takımın olacak! Galatasaray'ın iddaa oranı...
GeriFutbol Süper Kupa hangi takımın olacak! Galatasaray'ın iddaa oranı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.08.2019 - 08:45, Son Güncelleme:

Süper Kupa hangi takımın olacak! Galatasaray'ın iddaa oranı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Kupa hangi takımın olacak! Galatasaray'ın iddaa oranı...

Geçtiğimiz sezon hem ligi, hem de kupayı kazanan Galatasaray ile Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor, Ankara'da Süper Kupa için kozlarını paylaşacak! Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...

AKHİSARSPOR - GALATASARAY

Süper Kupa karşılaşmasında Akhisarspor ile Galatasaray, Ankara’da karşı karşıya gelecek.

- Akhisarspor'da Miguel Lopes, Manu, Güray Vural, Zeki Yavru, Abdou Sissoko, Fatih Öztürk, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu ve Bilal Kısa takımdan ayrıldı.

- Fernando'yu Sevilla'ya gönderen Galatasaray ise yerine Newcastle'dan Seri'yi kiraladı. Jimmy Durmaz ve Ryan Babel gibi önemli takviyeler de gerçekleşti.

- RB Leipzig ve Augsburg yenilgileriyle başlayan yeni sezon hazırlıkları, Bordeaux ve Panathinaikos galibiyetleriyle devam etti...

- Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz sezon ligde oynadıkları Başakşehir maçından kalan cezası sebebiyle yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

Süper Kupa hangi takımın olacak Galatasarayın iddaa oranı...

MİSLİ.COM YAZARI ERTAN SÜZGÜN NE DİYOR?

Geçtiğimiz sezon küme düşen Akhisarspor, TFF 1. Lig’de yeni teknik direktörü Mustafa Altıparmak yönetiminde mücadele edecek. Gökhan Değirmenci, Ergin Keleş, Burhan Eşer, Tolga Ünlü, Erhan Çelenk gibi 1. Lig’i iyi bilen takviyeler yapsalar da geçen sezona oranla büyük bir güç kaybı yaşadılar.

Fernando’yu Sevilla’ya satan Galatasaray, boşluğu Fulham’dan Seri ile doldurdu. Babel, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener Özbayraklı, Okan Koçuk ve Emre Mor transferleriyle kadro kaliteleri de arttı.

Son iki hazırlık maçında Bordeaux ve Panathinaikos’u mağlup ederek iyi bir görüntü sergileyen sarı kırmızılılar, geçen sezon Süper Kupa finalinde rakibine penaltılarla kaybetmişti.

Zayıflayan rakiplerine karşı rahat bir galibiyet almalarını bekliyorum. 90 dakikada en az 3 gol izleriz.

misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Falcao'nun geçen sezon yaptıklarına göz atalım...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de gözler Andre Villas-Boas'ın kararında! Luiz Gustavo transferi...
Tottenham'dan gece yarısı bombası! Dybala'yı...
Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Kartal'a ne oluyor?