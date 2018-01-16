Sumudica o anları anlattı!

"Romanya'dan ve Türkiye'den dizi teklifleri aldım..."



Hazırlık maçındaki düşüşümden sonra Romanya'dan ve Türkiye'den dizi teklifleri aldım. Eşim Romanya'da bir Türk dizisi olan Kösem Sultan'ı izliyor. O dizinin yapımcılarına sesleniyorum; eğer ihtiyaç varsa dizilerinde oynayabilirim (Gülüyor). Bunlar tabii ki işin espirisi. Ben arkamdaki tellerin sert demir olduğunu düşündüm. Yaslanınca altta da çukur varmış oraya düştüm. Herkes görünce de oturuyormuş gibi yaptım. Kameraler da beni çekiyormuş o anda. Videolara montajlar da yapmışlar kendi ülkemde. Söylemediğim bir gerçek daha var o düşüşle ilgili. Düştüğüm yerde bir su birikintisi varmış. Sonraki günler ağrılarını çektim.

"Lucescu çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri..."



Lucescu hakkında fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kariyerinde çok büyük başarıları var. Çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri. Türkiye'de şampiyonluklar da yaşamış. Onun hakkında kötü bir şey söylememi beklemezsiniz herhalde.

Ayrıca kendisine "Beşiktaş'la oynanan bir hazırlık maçı öncesi cebindeki tüm parayı futbolculara prim olarak dağıttığınız doğru mu?" şekline bir soru yöneltilirken Sumudica, "Ceplerim boştu o anda." şeklinde cevap verdi.