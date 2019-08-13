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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
13.08.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Süleyman Seba kabri başında anıldı

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Süleyman Seba kabri başında anıldı
Foto: İHA

Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı. Anma töreninde TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de yer aldı. 

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5'inci yılında mezarı başında anıldı.

Feriköy Mezarlığı'nda yapılan törene Beşiktaş Kulübü'nden hiç bir yöneticinin katılmaması dikkat çekti. Başkan Fikret Orman ve kulüp adına iki ayrı çelenk gönderilirken, siyah beyazlı kulübü Futbol Direktörü Ali Naibi ve yardımcı antrenör Gökhan Keskin temsil etti.

Törene ayrıca TFF Onursal Başkanı ve UEFA eski asbaşkanı Şenes Erzik ile kongre üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Süleyman Seba için okunan dualar ile tören sona erdi. Törenin ardından taraftarlar ve kongre üyeleri Galatasaray'ın kurucu başkanı Ali Sami Yen'in mezarını da ziyaret ederek dua okudu.

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