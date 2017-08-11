Süleyman Seba için animasyon filmi yapıldı

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın üçüncü ölüm yıldönümü için hazırlanan animasyon film yayınlandı. FilmKoff Animasyon ekibi tarafından hazırlanırken Kabataş Erkek Liseliler Derneği'de katkılarıyla destek verdi.
Yaklaşık 5 dakikalık filmde Süleyman Seba'nın futbolculuktan 'efsane' başkanlığa uzanan kariyeri anlatılıyor. Filmde, Beşiktaş'ın tarihi stadı İnönü Stadyumu'ndaki ilk golü atan futbolcunun Seba olduğu hatırlatılıyor ve ardından yaşadığı sakatlıkla beraber yöneticiliğe uzanan yolculuğa yer veriliyor.