Sturridge'dan tepkili mesaj: '3 puan, 2 asist ve 3 çakmak'

İngiliz futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Deplasman: 3 puan, 2 asist ve 3 çakmak. Tüm şakalar bir yana. Taraftarlar, lütfen sahaya bir şeyler atmayın. Oyuncuların güvenliği taraftarlar tarafından tehlikeye atılmamalı. Futboldaki rekabet önemli bir şey ama bu seviyeye çıkmamalı. Rakip oyuncuya zarar verilmemeli. Stadyumda yanınızda oturan çocuklar için iyi bir örnek oluşturmalı. Umarım bunu gelecekte düzenli olarak gerçekleşmemesİ sağlanacaktır. Düzen olmadığında böyle davranmanın uygun olduğunu düşünürler. Bilirsiniz, şaka yapmayı severim ama bazen. "

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