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GeriFutbol Steven Nzonzi'nin son talibi Everton! | Galatasaray transfer haberleri
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Futbol
19.12.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Steven Nzonzi'nin son talibi Everton! | Galatasaray transfer haberleri

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Galatasaray'da süresiz olarak kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'ye bir talip de Premier Lig'den çıktı.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'un Nzonzi'yi kadrosuna katmak istediği ve bu transfer için kısa süre içerisinde girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Galatasaray'ın devre arasında takımdan göndermeyi planladığı Fransız futbolcu Steven Nzonzi için Fransız ekibi Lyon'un ilgisi olduğu da bildirilmişti.

Galatasaray'ın kiralık sözleşmesini feshetmek istediği Nzonzi'nin talipleri olması, Roma'yı ikna etme yolunda sarı kırmızılıların işini kolaylaştıracak. (Takvim)

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