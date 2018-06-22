Stada içki soktu, işinden oldu

2018 Dünya Kupası'nda Japonya'nın Kolombiya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta tribünlere sahte bir dürbünün içinde alkollü içecek sokan ve bu gizledikleri içkiyi içerken görüntülerini paylaşan Kolombiyalı taraftarlar, ülkelerinde ve Güney Amerika medyasında eleştirilerin hedefi oldu.

Facebook'tan paylaşılan bu video, kısa süre içinde çok popüler olmuştu ve hakkında dünya basınında hem iyi hem kötü bir sürü haber çıkmıştı. Özellikle Kolombiya'da bu taraftarların ülkeyi kötü temsil ettiği ve ülkenin imajını zedelediği yolunda haberler yoğunluktaydı. Hatta turnuva yasalarını çiğnedikleri gerekçesiyle Kolombiya'nın Rusya konsolosluğundan taraftarların kurallara uyması için yazılı açıklama bile yapıldı.

Bu videoda içki içerken görüntülenen taraftarlardan biri olan Luis Felipe Gómez, Kolombiyalı havayolu şirketi Aviance Cargo için Avrup-Asya bölge müdürü olarak çalışıyordu. Bu videonun hızlı bir şekilde popüler olması sonucu Gomez, şirketi tarafından twitter üzerinden yapılan açıklamada halka açık bir şekilde kovuldu.

Sonradan bu olanlar hakkında Facebook'tan açıklama yapan Luis Felipe Gómez, "Bu dürbünü ben içeri sokmadım, bir arkadaşımla konuşmak için yanına gittim, o da bana içki teklif etti, bende o anın neşesiyle içmeyi kabul ettim. Bu 15 saniyelik talihsiz yanlış anlaşılma dolayısıyla onurumun yerle bir edilmesi çok üzücü, özellikle benim gibi hayatı boyunca düzgün bir insan olmak için çaba sarf etmiş bir insan için." şeklinde bir açıklamada bulundu.