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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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22.06.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

Stada içki soktu, işinden oldu

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Stada içki soktu, işinden oldu

Kolombiyalı taraftarın dürbün içinde stada içki sokması işine mal oldu.

2018 Dünya Kupası'nda Japonya'nın Kolombiya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta tribünlere sahte bir dürbünün içinde alkollü içecek sokan ve bu gizledikleri içkiyi içerken görüntülerini paylaşan Kolombiyalı taraftarlar, ülkelerinde ve Güney Amerika medyasında eleştirilerin hedefi oldu.

Facebook'tan paylaşılan bu video, kısa süre içinde çok popüler olmuştu ve hakkında dünya basınında hem iyi hem kötü bir sürü haber çıkmıştı. Özellikle Kolombiya'da bu taraftarların ülkeyi kötü temsil ettiği ve ülkenin imajını zedelediği yolunda haberler yoğunluktaydı. Hatta turnuva yasalarını çiğnedikleri gerekçesiyle Kolombiya'nın Rusya konsolosluğundan taraftarların kurallara uyması için yazılı açıklama bile yapıldı.

Bu videoda içki içerken görüntülenen taraftarlardan biri olan Luis Felipe Gómez, Kolombiyalı havayolu şirketi Aviance Cargo için Avrup-Asya bölge müdürü olarak çalışıyordu. Bu videonun hızlı bir şekilde popüler olması sonucu Gomez, şirketi tarafından twitter üzerinden yapılan açıklamada halka açık bir şekilde kovuldu.

Sonradan bu olanlar hakkında Facebook'tan açıklama yapan Luis Felipe Gómez, "Bu dürbünü ben içeri sokmadım, bir arkadaşımla konuşmak için yanına gittim, o da bana içki teklif etti, bende o anın neşesiyle içmeyi kabul ettim. Bu 15 saniyelik talihsiz yanlış anlaşılma dolayısıyla onurumun yerle bir edilmesi çok üzücü, özellikle benim gibi hayatı boyunca düzgün bir insan olmak için çaba sarf etmiş bir insan için." şeklinde bir açıklamada bulundu.

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