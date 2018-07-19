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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
19.07.2018 - 12:38, Son Güncelleme:

Spor Toto’dan yasa dışı bahise ağır darbe

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Spor Toto’dan yasa dışı bahise ağır darbe

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, yasa dışı bahisle mücadele çalışmaları kapsamında çok önemli bir adım attı. Teşkilat TBMM sunulan yasa değişikliği sayesinde dağıtılan ikramiye oranını brüt yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkartıyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirme yapan yetkililer şu açıklamayı yaptılar;

 “Yasa dışı bahis kanunsuzluğa dayalı bir oyun olup, sonuçları bakımından ülke markasına ve ekonomisine ciddi zararları bulunmaktadır. Kanunlara aykırı bahis organizasyonlarının faaliyetleri neticesinde elde edilen gelirler, terörün finansmanında kullanılmaktadır. Bu bağlamda, “yasa dışı bahis/terör” bağının ülkemize zararı her şeyin ötesindedir.

17 Temmuz 2018 tarihinde açıklanan torba yasada getirilen düzenleme ile Spor Toto’nun dağıtacağı ikramiye oranı ciddi manada artış göstermektedir. Böylece devletimiz tarafından kararlılıkla yürütülen çalışmaları destekleyici nitelikteki bu en önemli düzenleme doğrultusunda yasa dışı bahis oyunlarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Spor Toto’nun kısa süre içinde hayata geçireceği düzenleme kapsamında İddaa’nın müşterek bahis oranları ve ikramiye tutarları önemli ölçüde artırılacak. Böylece yasa dışı bahis ve terör bağlantısı ağır bir darbe yiyecek” ifadelerine yer verildi.

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