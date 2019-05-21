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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
21.05.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Spor Toto Süper Lig'de görünüm ve 33. hafta puan durumu

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Spor Toto Süper Lig'de görünüm ve 33. hafta puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, yapılan iki karşılaşmayla sona erdi. Ligde 33. hafta maçları tamamlanırken, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. İşte, Spor Toto Süper Lig'de genel görünüm...

Konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı ligde, haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, MKE Ankaragücü de sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi. İşte, 33. Haftada alınan diğer sonuçlar...

Haftanın bir diğer önemli maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek siyah-beyazlı ekibin bulunduğu üçüncü sıra için şansını son haftaya taşıdı.

Ligde Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi.

Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden iki takımdan Antalyaspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

33. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1

Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0

Trabzonspor-Beşiktaş: 2-1

Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2

Bursaspor-Göztepe: 0-0

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1

Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1

MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 3-1

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-1

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto Süper Ligde görünüm ve 33. hafta puan durumu

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