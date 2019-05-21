Spor Toto Süper Lig'de görünüm ve 33. hafta puan durumu
Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, yapılan iki karşılaşmayla sona erdi. Ligde 33. hafta maçları tamamlanırken, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, bitime 1 hafta kala şampiyonluğa ulaştı. İşte, Spor Toto Süper Lig'de genel görünüm...
Konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı ligde, haftanın son maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0, MKE Ankaragücü de sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yendi. İşte, 33. Haftada alınan diğer sonuçlar...
Haftanın bir diğer önemli maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek siyah-beyazlı ekibin bulunduğu üçüncü sıra için şansını son haftaya taşıdı.
Ligde Bursaspor ile Göztepe arasında oynanan ve düşme hattını ilgilendiren karşılaşma 0-0 sona erdi.
Avrupa kupalarına katılmak için mücadele eden iki takımdan Antalyaspor ise sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.
33. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR
Kasımpaşa-Atiker Konyaspor: 1-1
Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-0
Trabzonspor-Beşiktaş: 2-1
Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-2
Bursaspor-Göztepe: 0-0
Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 1-1
Galatasaray-Medipol Başakşehir: 2-1
MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: 3-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-1
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
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