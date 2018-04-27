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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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aa-spor
27.04.2018 - 10:02, Son Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de kritik cumartesi!

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Spor Toto 1. Lig'de kritik cumartesi!

Spor Toto 1. Lig'de yarın aynı saatte başlayacak 33. hafta maçlarının ardından Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'e çıkma ihtimali bulunuyor.

Çaykur Rizespor'un 63 puanla lider durumda bulunduğu ligde Karadeniz temsilcisi, yarın 3. sıradaki Ümraniyespor'la karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi rakibinden en az 1 puan aldığı takdirde geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönecek.

Çaykur Rizespor'un takipçisi MKE Ankaragücü ise Grandmedical Manisaspor'u yenip, Ümraniyespor'un puan kaybetmesi halinde Süper Lig'e çıkmayı başaracak.

Geçen yıl TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Başkent temsilcisi, en son 2011-2012'de Süper Lig'de yer almıştı.
Play-off barajında yer alan Boluspor'un 56, Gazişehir Gaziantep'in 53 ve Altınordu'nun 52 puanın bulunduğu ligde bu takımları takip eden 49 puanlı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 47 puanlı Tetiş Yapı Elazığspor ve 46'şar puanlı Balıkesirspor Baltok ile İstanbulspor, play-off için rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.

DÜŞME HATTI

Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un daha önce lige veda ettiği Spor Toto 1. Lig'de düşme hattı yakınındaki takımlar da kritik müsabakalara çıkacak.

Ligden düşecek son takımın 34. haftada belli olacağı ligde 35'er puana sahip takımlardan Denizlispor, lige veda etmesi kesinleşen Gaziantepspor'u konuk ederken, Samsunspor ise Akın Çorap Giresunspor deplasmanında puan arayacak.
Ligde 37 puanı bulunan Eskişehirspor, yarın Boluspor'u ağırlarken, aynı puana sahip Adana Demirspor da Adana'da Altınordu karşılaşacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 151Galatasaray - Beşiktaş
    1
    MS1
    2,00
    5302kez oynandı
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PROGRAM

Tüm maçların yarın saat 15.30'da başlayacağı 33. haftada program şöyle:
Ümraniyespor-Çaykur Rizespor (Ümraniye Belediyesi)
Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü (Manisa 19 Mayıs)
Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
Denizlispor-Gaziantepspor (Denizli Atatürk)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kazım Karabekir)
Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)
Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor (Giresun Atatürk)

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