Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta yarın başlıyor
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Grandmedical Manisaspor-Akın Çorap Giresunspor (Manisa 19 Mayıs)
16.00 Samsunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gazişehir Gaziantep-Ümraniyespor (Gaziantep)
7 Mart Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Eskişehirspor (Kazım Karabekir)
16.00 Adana Demirspor-Denizlispor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Balıkesirspor Baltok-Boluspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)
8 Mart Perşembe:
16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova)
19.00 Ankaragücü-Adanaspor (Ankara 19 Mayıs)
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