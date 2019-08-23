Spor camiası Emine Bulut için kenetlendi
Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray resmi Twitter hesabından eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut için paylaşım yaptı.
Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde boğazından bıçaklanan Emine Bulut'un cinayetine spor camiası da tepkisiz kalmadı.
Fenerbahçe
Sarı-lacivertli ekip attığı tweetle eski kocası tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayetine tepki gösteri.
Fenerbahçe yaptığı paylaşımda; 'Yaşanan bu vahşete sessiz kalmıyoruz! Failinin en ağır ceza ile yargılanmasını, toplumumuzda kadın cinayetlerinin artık son bulmasını diliyoruz!'' denildi.
Galatasaray
Sarı-kırmızılı ekip attığı tweetle eski kocası tarafından vahşice katledilen Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi.
"Hayattan koparılan bir kadın daha olmasın diye sessiz kalmayacağız. Yaşanan bu vahşet son olsun, kadın cinayetleri son bulsun! #EmineBulut"
Trabzonspor
"Kadın cinayetleri karşısında #sessizkalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun! #EmineBulut"
Beşiktaş
“Bu vahşete karşı sessiz kalmıyoruz! Kadın cinayetlerinin son bulmasını, faillerin en ağır cezalarla yargılanmasını diliyoruz. Alışmayacağız, susmayacağız! #EmineBulut”
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