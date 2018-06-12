Spor Arena Plus'tan Dünya Kupası Anketi: Şampiyon Brezilya!

Dijital dergi Spor Arena Plus’ın 2018 Dünya Kupası özel sayısındaki dev ankete katılan 32 yerli ve yabancı gazeteci ile futbol adamından 11’i Brezilya’nın şampiyon olacağı tahmininde bulundu. Sambacıları 8 oyla Arjantin takip etti.

YERLİ ve yabancı gazetecilerin yanı sıra Türk futbolunun önemli isimlerinin de yer aldığı 32 kişi Spor Arena Plus’ın Dünya Kupası özel eki için bir araya geldi. 32 kişinin 11’i Brezilya “Şampiyon olur” derken, 8 kişinin favorisi Arjantin oldu. Katılımcılar 2018 Dünya Kupası’nın gol krallığı tahmini için de ağırlıkla “Messi” dedi. Arjantinli 9 kişinin oyuyla lider olurken onu 6 oyla Antoine Griezmann, 4 oyla da Neymar izledi.

Spor Arena Plus 2018 Dünya Kupası özel sayısının anketinde “Kim şampiyon olur”, “Sürpriz takım kim olur”, “Gol kralı kim olur” ve “En iyi oyuncu kim olur”, “Finali kimler oynar” soruları yöneltildi. Ankete Premier Lig’deki gururumuz Cenk Tosun, Avrupa devlerinin peşinden koştuğu Yusuf Yazıcı, Türk futbolunun efsanelerinden Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Nihat Kahveci, Yıldıray Baştürk, Ergün Penbe, Hakan Ünsal ve Tümer Metin de katılarak soruları yanıtladı.

VUVUZELA YASAKLANDI

Organizasyon komitesi, vuvuzela dahil, reçetesiz ilaç, şırınga, alkollü içecek, bisiklet, kaykay, rulo kağıt, 25 cm’yi aşan şemsiyeler, paten, televizyon, uzun bayrakların stada alınmasını yasakladı.

ARJANTİN ETÇİ, URUGUAY ÇAYCI

Arjantin, içinde sığır ve domuz eti de olan 3 tonluk paket hazırlarken, Uruguaylılar da mate çayını eksik etmedi. Almanya Milli Takımı da taze yiyecek götürmek istedi ancak Rus yetkililer izin vermedi.

ARJANTİN, Rusya’ya sığır eti, domuz eti, süt, mate çayı ve pek çok gıdanın yer aldığı 3 tonluk paketle gitti.



URUGUAY da her kupa seyahatinde olduğu gibi mate çayını eksik etmedi. Rusya’ya 180 kilo mate çayı götürüldü. ï ALMANYA da taze yiyecek götürmek istedi ama Rusya’nın AB ülkelerinin taze gıda maddelerinin ülkeye girişini yasaklaması nedeniyle bu isteğini gerçekleştiremedi. Almanlar sadece kurutulmuş ve donmuş malzeme alabildi.

İNGİLTERE de yiyecek paketlerinin yanı sıra kampa 3 de özel şef getirdi. ó MOSKOVA’da kalacak olan ülkelere yapılan karşılama töreninde Rus geleneksel kıyafetleri giymiş bir kadın tarafından tuz ve ekmek ikram edildi. Ülkenin en önemli geleneklerinden olan tuz ve ekmekten Ronaldo da tattı.

İNGİLTERE 23 kişilik kadrosunun tamamını medyayla buluşturdu. Gazeteciler tüm futbolcularla röportaj yapabilirken İngilizlerin bu tavrı başta sosyal medya olmak üzere tüm futbol severlerce takdirle karşılandı.

BREZİLYALI futbolcular kamp yaptıkları bölgede eğlenerek turnuvaya hazırlanı yor. Dani Alves ve Thiago Silva yaptıkları müzikler, Neymar da danslarıyla takımın en coşkulu isimleri olarak dikkat çekti.

BREZİLYA’nın Soçi bölgesindeki son idmanına taraftarlar adeta akın etti. Coutinho’nun doğum gününü kutlayan taraftarlar tüm futbolcuları alkışlarla motive etti.

KAZAK halk oyunları topluluğunca karşılanan Danimarkalılar, bu jeste otobüsten inerek karşılık verdi. Taraftarlarla fotoğraf çektiren futbolcular, Kazak halk oyunları ekibini de dakikalarca alkışladı

UĞUR MELEKE: KUPANIN GÜNLÜĞÜ

HER Dünya Kupası, başlı başına bir öyküdür. Uğur Meleke, sizler için 2018 Dünya Kupası’nın günlüğünü tutacak. Yeni taktikler ve stratejiler, büyük yıldızlar ve genç yıldız adayları, kulübedeki teknik adamlar, tribündeki taraftarlar, sahadaki hakemler ve masa başındaki video hakemler günlüğün başlıca konuları.

KORAY DURKAL: KUPANIN MAGAZİNİ

2018 Dünya Kupası, yarın başlıyor. Rusya’da bir ay sürecek olan futbol festivalini Hürriyet, her yönüyle okurlara taşıyacak. Koray Durkal, yeşil sahalarda sokaklara taşan şampiyonanın magazi- nel boyutlarını, ilginç detaylarını ve dünya medyasına yansıyan farklı çerçeveleri Hürriyet okurlarına ulaştıracak.

SPOR ARENA PLUS'I NASIL SATIN ALABİLİRSİNİZ?

‘edergi.sporarena.com’ veya ‘hurriyet.com.tr/ edergi-sporarena’ adresine girip ‘Satın Al’ butonuna basın.

Derginin hangi sayısını satın almak istediğinizi seçin ve ‘Sepete Ekle’ butonuna basın. ï Açılan sayfada ‘Satın Al’ butonuna basarak ilerleyin. ñ İletişim için gerekli e-mail ve fatura adresi bilgilerini yazın ve ‘Ödeme Seçenekleri’ butonuna basın.

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İşleminiz tamamlandı. ‘İndir’ linkine basıp, dergiyi PDF olarak indirebilirsiniz. Ayrıca ‘İndirme’ linki e-mail adresinize gönderilecektir.

SPOR ARENA PLUS AYNI ZAMANDA DERGİLİK'TE

SPOR Arena Plus, Dergilik uygulaması ile IOS ve Android işletimli akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan da indirilebiliyor.

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