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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.05.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Süper Lig'den Bosna Hersekli dört isme davet

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Süper Lig'den Bosna Hersekli dört isme davet

Bosna Hersek'in 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Finlandiya ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna Spor Toto Süper Lig'de forma giyen İbrahim Sehic, Deni Milosevic, Edin Visca ve Riad Bajic de davet edildi.

Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, 8 Haziran'da Finlandiya ve 11 Haziran'da İtalya ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmaların 24 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Son haftalardaki performansı ile Medipol Başakşehir'den Riad Bajic'in yeniden çağrıldığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: İbrahim Sehic (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Kenan Piric (Maribor), Vladan Kovacevic (Saraybosna)
Defans: Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ervin Zukanovic (Genoa), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Samir Memisevic (Groningen), Sead Kolasinac (Arsenal), Eldar Civic (Sparta Prag), Darko Todorovic (Red Bull Salzburg)
Orta saha: Muhamed Besic (Middlesbrough), Elvis Saric (Suwon Bluewings), Amer Gojak (Dinamo Zagreb), Gojko Cimirot (Standard Liege), Rade Krunic (Empoli), Stjepan Loncar (Rijeka), Mario Vrancic (Norwich City), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Haris Duljevic (Dynamo Dresden)
Forvet: Edin Dzeko (Roma), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Goran Zakaric (Partizan), Riad Bajic (Medipol Başakşehir), Smail Prevljak (Red Bull Salzburg).

EURO 2020 Elemeleri J Grubu'nda Ermenistan, Yunanistan, Finlandiya, İtalya ve Lihtenştayn ile mücadele eden Bosna Hersek, ilk iki maç sonunda 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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