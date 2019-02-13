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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Cenk Karayel: "Takımda rehavet yok, sadece önümüzdeki maçı konuşuyoruz"
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Futbol
AA
13.02.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Cenk Karayel: "Takımda rehavet yok, sadece önümüzdeki maçı konuşuyoruz"

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Cenk Karayel: "Takımda rehavet yok, sadece önümüzdeki maçı konuşuyoruz"

Spor Toto 1. Lig'de son 8 maçını kazanarak ikinci sıraya kadar yükselen Osmanlıspor'un genel menajeri Cenk Karayel, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek galibiyet serisini 8 maça çıkaran mor-sarılı takım, tedbiri elden bırakmıyor.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik alan başkent ekibinin genel menajeri Cenk Karayel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yollarına emin adımlarla devam ettiklerini anlattı.
Bu ligde herkesin herkesi yenebildiğine işaret eden Karayel, "O yüzden her maç birbirinden zor. 'Bazen fikstür avantajımız var' diye düşünüyorsunuz ama öyle bir avantajınız yok. Ligin altındaki takım da senden puan alabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karayel, sezonun bitimine daha 13 haftanın bulunduğunu belirterek, "Hiçbir maç kolay değil. Herkes maç kazanabiliyor. Düşmemeye çalışan, yukarıya çıkmayı hedefleyen takımlar var. Kalan 13 maçı tek tek düşünmek gerekiyor. Süper Lig'e çıkmak için şu an en az 5-6 takımın bizim kadar şansı var. O yüzden soğukkanlı olan en az hata yapan ipi göğüsleyecek, diye düşünüyorum. Bence tecrübe bu işi sonuca götürecek." diye konuştu.
Spor Toto Süper Lig'den düşmenin şokuyla sezona kötü başladıklarını dile getiren Karayel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz düşüşü sene başında yaşadık. Süper Lig'den düştük, onun şokuyla lige kötü başladık. İstemediğimiz sonuçları aldık. Mental olarak bu lige hazır değildik. Ancak Osman hocayla beraber iyi bir ivme yakaladık. Henüz hiçbir şey belli değil ama personelinden futbolcusuna, yönetimine kadar herkes Süper Lig'e çıkmayı istiyor."

"Kazandığımız 8 maçı unuttuk"

Karayel, takımda rehavet olup olmadığı sorusuna, "Takımda rehavet yok. Şampiyonluğu ya da Süper Lig'e çıkmayı konuşmuyoruz. Sadece önümüzdeki maçı konuşuyoruz. Osmanlıspor, her pazartesi önündeki haftaya bakıyor. Kazandığımız 8 maçı unuttuk. Biz sadece 'geçen 90 dakikada ne yaptık, önümüzdeki 90 dakikada ne yapmalıyız' buna bakıyoruz." yanıtını verdi.

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İşlerini ciddiye aldıklarını vurgulayan Karayel, şunları söyledi: 

"Her maça aynı ciddiyetle çıkıyoruz. Bu hafta Kardemir Karabükspor ile karşılaşacağız. Kardemir Karabükspor'a da saygı duyuyoruz. Sonuçta 11 kişiden oluşan bir takımın karşısına çıkacaksınız. Futbolda her şey olabilir. Bir orta gelir, eline çarpar penaltı olur. O yüzden işini her zaman ciddiye alacaksın."

"Şans da yanımızdaydı"

Cenk Karayel, Gençlerbirliği'ni 2-0 yendikleri başkent derbisini de değerlendirdi.

İki takımın maça stresli çıktığını dile getiren Karayel, "Ciddi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Bu ligi uzun süre forse etmiş bir takımla taraftarlarının karşısında oynuyorsunuz. Çok zor bir maça çıktık. İki takımın da etkili olduğu dakikalar vardı. Ortada bir maçtı. Onlar da çok istedi, biz de çok istedik. Şans da yanımızdaydı, top bizi sevdi." ifadelerini kullandı.

Son 5 maçta fileleri havalandıran Sinan Kurt'a da parantez açan Karayel, "Sinan vaktini bekliyordu. Futbolcularda 'artık ben de varım' diyeceği zamanlar olur. Bence Sinan o zamanı yakaladı. Oynadıkça da üstüne koyacaktır. Çünkü kaliteli bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

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