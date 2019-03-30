Sözleşmesine özel madde ekletti! Örnek davranış...
Trabzonspor’un 22 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı, yaptığı özel anlaşmada kulübün altyapısı ve okuduğu liseyi unutmadı.
Trabzonspor'un genç oyuncularından Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde ünlü bir spor giyim markası ile sözleşme imzalamıştı. 5 yıl boyunca ihtiyaçlarını bu firma tarafından karşılayacak olan 22 yaşındaki oyuncu, sözleşmeye özel maddeler ekletti.
Yazıcı, mezun olduğu okul olan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'ne malzeme yardımı ve altyapıdaki oyunculara krampon desteği verilmesi konusunda da anlaşma sağladı.
Geldiği yeri unutmayan Yusuf'un bu jesti sonrasında altyapıdaki birçok oyuncuya kramponlar verildi ve ihtiyaçları giderildi.
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