Sovyetler Birliği'nin efsaneleri Dünya Kupası için sahaya çıkacak
14 Haziran’da Rusya’da gerçekleşmesi planlanan Dünya Kupası için Soçi’de büyük bir açılış töreni gerçekleştirilecek.
2018 Dünya Kupası Rusya’nın neredeyse tüm bölgelerinde oynanacak müsabakalarla gerçekleşecek. Dünya kupası için uzun süredir hazırlık yapılan Rusya’da 25 Nisan tarihinde büyük bir organizasyon gerçekleşecek. Soçi Kış Olimpiyatları'nın yapıldığı nokta olan ve deniz seviyesinin 2 bin metre üstünde yer alan Krasyana Polyanna’da 2018 Dünya Kupası açılış töreni yapılacak. Katılımın ücretsiz olacağı organizasyonda ekstrem spor gösterileri, hokkabazlık gösterileri, konserler ve birçok eğlenceli aktivite gerçekleşecek. En büyük organizasyonda ise efsane olmuş Sovyetler Birliği eski futbolcuları dostluk müsabakası gerçekleştirecek. Kutlamalar Soçi futbol bölümlerine katılan çocuklar için "Koç" filminin gösterimi ile sona erecek.
Rusya’da ilk kez gerçekleşmesi planlanan Dünya Kupası'nda 14 Haziran’dan 15 Temmuz’a kadar 11 ayrı şehirde önemli müsabakalar düzenlenecek.
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