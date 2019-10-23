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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.10.2019 - 16:28, Son Güncelleme:

Son dakika Younes Belhanda açıklaması!

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Son dakika Younes Belhanda açıklaması!

Real Madrid maçında oyundan çıkarken ıslıklanan Younes Belhanda için son dakika açıklaması geldi.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynadığı maçta oyundan çıkarken ıslıklanan Younes Belhanda için Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'dan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

Büyük Galatasaray Taraftarı!

Dönem dönem stadımıza bir virüs gibi yayılan maç içerisinde kendi futbolcularımızı ıslıklama hastalığının bu sezon yeniden görülmeye başladığını ve Real Madrid maçında şiddetlendiğini şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Takımın formsuzluğu ve istenen skorların gelmemesi bu protestoları tetikliyor.

Ancak geçmişte de gördük ki maç içerisinde bu yaklaşım oynayan oynamayan tüm takımın enerjisini alt üst ettiği gibi GALATASARAY’IMIZA BİR FAYDA SAĞLAMIYOR.

Kötü performans üstünden ıslıklar ve protestolar ile, sosyal medyada orantısız linç etmek suretiyle TABİRİ CAİZSE "KELLE ALMAYA" KALKILMASI tüm takımı gerecek, MEVCUT OYUNCULARIN hem PERFORMANSINA hem de DEĞERLERİNE mutlaka ZARAR VERECEKTİR.

Galatasaray taraftarı geçmişten bugüne yapacağı protestoları, koyacağı tepkileri en doğru zamanda ve şekilde göstermiş; bunun olumlu sonuçlarını her zaman almıştır.

Ancak teker teker isimlerin günah keçisi haline getirilmesi GALATASARAY GELENEKLERİNDE YOKTUR, OLMAMALIDIR.

Bütün bu birey odaklı protestoların yanlışlığına olan inancımıza rağmen, çok daha büyük bir YANLIŞA ve AHLAKSIZLIĞA imza atan Younes Belhanda için ayrı bir parantez açmamız gerekiyor!

''AÇIK AÇIK KÜFÜRLER SAVURAN BİR FUTBOLCUYU...''

GALATASARAY TARAFTARI oyundan çıkarken hocasına tavır yapan oyuncuya dahi disiplinsizliği ve otoriteye saygısızlığı nedeniyle katlanmazken, oyundan çıkarken tribünlere açık açık küfürler savuran bir futbolcuyu SİNEYE ÇEKER Mİ SANIYORSUNUZ?

2 yıldır bu taraftarın arka çıktığı, kötü oynadığında dahi alkışladığı, motive ettiği Belhanda, nasıl bir hezeyanın içinde yaşıyor ki Galatasaray taraftarına hakaret edecek cüreti kendinde buluyor?

2 sene şampiyon kadroda yer alan birisi bu lakaytlığı nasıl kendine hak görüyor?

Mücadele etmeyen, sorumluluk almaktan kaçan, ciddiyetten uzak görünüm sergileyen Belhanda'nın çenesi kırık bir şekilde ihtiyaç olduğu için fedakarlık yaptığı hepimizin malumu, ama yapmış olduğu bu fedakarlık ona tribünlere ahlaksızlık yaparak yeni bir kriz yaratma hakkı vermez.

''SAYGISIZLIK YAPAMAZ!''

Giydiğiniz formaya, uğruna mücadele ettiğiniz camiaya, camianın en büyük gücü taraftara hiç bir futbolcu saygısızlık yapamaz!

Dünyanın her yerinde arma peşinde koşan, skor ve sonuç ne olursa olsun Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışan camiamızın en büyük gücü olan taraftarlara ve tribünlere karşı yapılan bu hadsizlik kabul edilemez!

Başta Belhanda olmak üzere her bir futbolcu bu konuda teknik heyetimiz tarafından en net şekilde bilinçlendirilmelidir!

Camiamıza yakışmayan bu görüntünün tekrarı yaşanmamalıdır.

Son dakika Younes Belhanda açıklaması

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