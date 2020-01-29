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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 19:38,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Tunay Torun Çaykur Rizespor'da

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Son dakika transfer haberleri | Tunay Torun Çaykur Rizespor'da

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Tunay Torun ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusunun ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'de forma giydiği hatırlatılarak, "Tunay Torun ile 1,5 yıllığına anlaşma sağlanmıştır. 29 yaşındaki orta saha oyuncusuna kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Son dakika transfer haberleri | Tunay Torun Çaykur Rizesporda

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