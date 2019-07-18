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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
18.07.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'yı satma şartı

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Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'yı satma şartı

Fransız ekibinin 15 milyon Euro ile satıştan yüzde 15 önerisi geri çevrilmişti. Yusuf gitmek için bastırınca Trabzonspor, Lille’e son sözünü söyledi: 20 milyon Euro bonservis, artı sonraki satıştan yüzde 20 pay. Ancak böyle veririz.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu her fırsatta bu sezon satmayacaklarını açıklasa da Lille’in Yusuf Yazıcı’dan vazgeçmemesi transfere yeni bir boyuta getirdi. İlk olarak milli yıldız için 10 milyon Euro bonservis bedeli öneren Lille’e Fırtına’dan olumsuz yanıt gelmişti.

Fransız ekibi bunun üzerine teklifini 15 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay olarak revize etti. Bu rakam da az bulundu ancak Yusuf Yazıcı’nın Lille’e gitmek istemesi nedeniyle Fırtına’dan karşı atak geldi.

‘İzin verin gideyim’

Başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşen milli oyuncu, “Beni çok istiyorlar, arzuluyorlar. İzin verin, gideyim” dedi. Yusuf’un açıklamaları sonrası Trabzonspor transfer şartlarını belirledi. Karadeniz temsilcisi 20 milyon Euro bonservis bedeline ek olarak sonraki satıştan yüzde 20 pay verimesini talep etti. Fransız ekibi, Bordo-Mavililer’in teklifini kabul ederse, Yusuf Yazıcı, Lille’e gidecek.

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