Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi

Trabzonspor'da ayrılık! Bordo mavili ekip, Ivanildo Fernandes ile yolların ayrıldığını KAP'a bildirdi.



Bordo mavili ekibin sözleşmesini feshettiği Fernandes'in Çaykur Rizespor ile anlaştığı ve sezon sonuna kadar bu kulüpte oynayacağı belirtiliyor.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

''Şirketimiz ile Ivanildo Jorge Mendes Fernandes arasındaki, 02.08.2019 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.''



Trabzonspor sezon başı Sturridge ile sözleşme imzalamıştı;





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