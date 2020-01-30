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Haber Giriş: 30.01.2020 - 12:21,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Samba Camara'yı transfer etti

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Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Samba Camara'yı transfer etti

Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor, Mali uyruklu Fransız stoper Samba Camara ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında Fransız temsilcisi Le Havre’da oynayan Fransız futbolcu Samba Camara ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Süper Lig lideri Sivasspor, üçüncü transferini de gerçekleştirdi. Yiğidolar, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Le Havre’da forma giyen Mali asıllı Fransız stoper Samba Camara'yı kadrosuna kattı. Camara, Kulüp Başkan Vekili Erdal Sarılar’ın yer aldığı imza töreninde 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivaspsor ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin ve Claudemir’i de renklerine bağlamıştı.

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Son dakika transfer haberleri | Sivasspor, Samba Camarayı transfer etti

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