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Haber Giriş: 31.01.2020 - 16:12,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Sivasspor, Petar Skuletic transferini resmen açıkladı!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Sivasspor, Petar Skuletic transferini resmen açıkladı!

Demir Grup Sivasspor, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fransız temsilcisi Montpellier'da forma giyen Petar Skuletic'i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama, "Demir Grup Sivasspor'umuz, sezonun ilk yarısında Fransız ekibi Montpellier'da forma giyen Sırp forvet Petar Skuletic ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Petar Skuletic'e Sivas'a hoş geldin der, Demir Grup Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin, Claudemir ve Samba Camara renklerine bağlamıştı.

Son Dakika Transfer Haberleri | Sivasspor, Petar Skuletic transferini resmen açıkladı

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