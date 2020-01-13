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Haber Giriş: 13.01.2020 - 21:54,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Moussa Sow, Serie B takımı Trapani'ye transfer oldu

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Son dakika transfer haberleri | Moussa Sow, Serie B takımı Trapani'ye transfer oldu

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Moussa Sow'un yeni takımı belli oldu.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; son olarak Gaziantep FK'da forma giyen 33 yaşındaki Moussa Sow İtalya Serie B takımlarından Trapani ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli golcünün 19 ocak'ta şehre gelerek yeni takımıyla sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Moussa Sow ülkemizde daha önce Fenerbahçe, Bursaspor ve Gaziantep FK'da forma giymişti. Senegalli forvet Türkiye kariyerinde 232 maçta 83 gol ve 33 asistlik performans sergilemişti.

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