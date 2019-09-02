Son dakika transfer haberleri: Krasnodar, Manuel Fernandes'i kadrosuna kattı
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Rus ekibi Krasnodar, son olarak Lokomotiv Moskova'da forma giyen Portekizli futbolcu Manuel Fernandes'i kadrosuna kattı.
Krasnodar, adı transferde Türk takımlarıyla anılan serbest oyuncu statüsündeki 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.
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