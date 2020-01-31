MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberleri | Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta!
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberleri | Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 18:13,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beşiktaş, Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiraladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng’in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng’e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz"

Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.

Son Dakika Transfer Haberleri | Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaşta

Beşiktaş'ın yeni prensi Boateng, İbrahim Tatlıses şarkısı söylemiştiTransfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, tahtanın kapanmasına saatler kala Kevin Prince Boateng hamlesi yaptı. Akıllara ise oyuncunun İbrahim Tatlıses performansı geldi. Boateng, İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylerken video çekip sosyal medyada paylaşmıştı. Instagram hesabı üzerinden İbrahim Tatlıses şarkısı söylerken ki videosunu paylaşan Boateng, "Bitanem! İyi pazarlar." notunu düşmüştü
daha fazla video için

Son Dakika Transfer Haberleri | Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaşta

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle