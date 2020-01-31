Son Dakika Transfer Haberleri | Kevin-Prince Boateng resmen Beşiktaş'ta!

Beşiktaş, Kevin Prince Boateng'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Siyah-beyazlılar, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiraladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Kulübümüz, Kevin-Prince Boateng’in sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılması için, Fiorentina kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Kevin-Prince Boateng’e ailemize hoş geldin der, başarılar dileriz"

Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.





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