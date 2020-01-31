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Haber Giriş: 31.01.2020 - 18:13,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş için İstanbul'da!

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Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng İstanbul'a geldi. Bu transfer saat 17.59'da TFF'nin sistemine geçildi. Boateng'in sağlı kontrolünden geçememesi durumunda transferin iptal olacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın kiralık olarak transfer ettiği Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş’ta son dakika transferi yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i 1.5 yıllık kiraladı. Bu gece İstanbul’a gelecek olan Ganalı oyuncu, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Ayrıca transfer sonrası yabancı sayısını geçen siyah-beyazlılarda, 1 yabancı futbolcunun da sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.

Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.

Beşiktaş'ın yeni prensi Boateng, İbrahim Tatlıses şarkısı söylemiştiTransfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, tahtanın kapanmasına saatler kala Kevin Prince Boateng hamlesi yaptı. Akıllara ise oyuncunun İbrahim Tatlıses performansı geldi. Boateng, İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylerken video çekip sosyal medyada paylaşmıştı. Instagram hesabı üzerinden İbrahim Tatlıses şarkısı söylerken ki videosunu paylaşan Boateng, "Bitanem! İyi pazarlar." notunu düşmüştü
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Son Dakika Transfer Haberleri | Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş için İstanbulda

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