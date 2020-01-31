Son Dakika Transfer Haberleri | Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş için İstanbul'da!

Beşiktaş'ın kiralık olarak transfer ettiği Kevin-Prince Boateng, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’in son anda evraklarının yetişmesiyle yıldız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna kattı.



Takımın başına teknik direktör Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş’ta son dakika transferi yaşandı.

Siyah-beyazlılar, Fiorentina’da forma giyen Kevin-Prince Boateng’i 1.5 yıllık kiraladı. Bu gece İstanbul’a gelecek olan Ganalı oyuncu, yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek. Ayrıca transfer sonrası yabancı sayısını geçen siyah-beyazlılarda, 1 yabancı futbolcunun da sözleşmesinin dondurulması bekleniyor.

Daha önce Barcelona forması da giyen Boateng, yaz transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı. Fiorentina'da 15 maça çıkan Boateng, toplamda 780 dakika görev yaptı.





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