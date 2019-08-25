Son dakika transfer haberleri: Kayserispor, Furkan Polat'ı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekibi İstiklal Mobilya Kayserispor, orta saha oyuncusu Furkan Polat'ı renklerine bağladı.
Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezon Çanakkale Dardanelspor’da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise "Kayserisporumuz geçen sezonu Çanakkale Dardanelspor’da tamamlayan genç oyuncu Furkan POLAT ile Sportif Direktörümüz Erdem KEMALOĞLU’nun da katılımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini yer verildi.
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