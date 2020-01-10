İHA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 11:46,
Son dakika transfer haberleri: İbrahim Sissoko resmen Erzurumspor'da
TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor, Eskişehirspor’dan ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko’yu transfer etti.
Erzurumspor, Eskişehirspor’dan sözleşmesini feshederek ayrılan 1991 doğumlu Fildişi Sahilli uyruklu oyuncu İbrahim Sissoko ile kadrosunu güçlendirdi.
29 yaşındaki futbolcu 10 numara, sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor. Sissoko, Erzurum ekibinin Antalya kampına da katıldı.
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