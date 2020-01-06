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Futbol
Haber Giriş: 06.01.2020 - 07:19,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda

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Transfer döneminde ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Hatem Ben Arfa, İspanya 2. Ligi ekiplerinden Almeria ile anlaşmak üzere.

Son olarak Fransız ekibi Rennes forması giyen ve bonservisi elinde olan Hatem Ben Arfa için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan 32 yaşındaki oyuncunun, İspanya 2. Lig temsilcisi Almeria ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü. (Fanatik)

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Son dakika transfer haberleri: Hatem Ben Arfa, Almeria yolunda

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