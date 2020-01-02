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GeriFutbol ÖZEL | Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi yarın İstanbul'a geliyor | Son dakika transfer haberleri...
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Futbol
Ali Naci KÜÇÜK
Haber Giriş: 02.01.2020 - 17:26,Son Güncelleme:/

ÖZEL | Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi yarın İstanbul'a geliyor | Son dakika transfer haberleri...

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ÖZEL | Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi yarın İstanbul'a geliyor | Son dakika transfer haberleri...

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, İstanbul'a geliyor!

Sarı kırmızılıların, Leipzig kulübünden 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, yarın İstanbul'da sağlık kontrolünde geçip imzayı atacak. Uruguaylı sol bek böylelikle 4 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.

Transferi ilk olarak Spor Arena yazdı! İşte o haber... 

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Galatasaray, Marcelo Saracchinin transferini bedavaya bitirdi
Galatasaray, Marcelo Saracchi'nin transferini bedavaya bitirdi!

 Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Saracci transferini geçtiğimiz hafta duyurmuştu...

Ali Naci Küçük, Saracci transferinin detaylarını açıkladıSüper Lig'de devrenin bitimine 1 hafta kala gözler transfer gelişmelerine çevrilmeye başladı. Son şampiyon Galatasaray'ı Ocak ayında yine hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Muhabirimiz Ali Naci Küçük, sarı-kırmızılı takıma dair son transfer gelişmelerini paylaştı...
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