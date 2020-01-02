ÖZEL | Galatasaray'ın yeni transferi Saracchi yarın İstanbul'a geliyor | Son dakika transfer haberleri...

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Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, İstanbul'a geliyor!
Sarı kırmızılıların, Leipzig kulübünden 1.5 yıllığına kiraladığı Saracchi, yarın İstanbul'da sağlık kontrolünde geçip imzayı atacak. Uruguaylı sol bek böylelikle 4 Ocak 2019 tarihinde başlayacak olan çalışmalara da ilk günden itibaren katılacak.
Transferi ilk olarak Spor Arena yazdı! İşte o haber...
Muhabirimiz Ali Naci Küçük, Saracci transferini geçtiğimiz hafta duyurmuştu...
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