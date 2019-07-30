Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Emre Mor'u hafta sonu getiriyor
Galatasaray'ın transfer etmek istediği Emre Mor için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı- Kırmızılılar’ın, genç yeteneği satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda Celta Vigo ile anlaştığı, oyuncuyu da hafta sonuna kadar Türkiye’ye getirmeyi planladığı ileri sürüldü.
Galatasaray Yönetimi’nin, bir süredir Emre Mor’u bonservisiyle alma çalışmalarının sonuçsuz kalması sebebiyle formülü değiştirdiği, oyuncunun da kulübüne kurduğu baskıyla transferde aşama kaydedildiği öğrenildi.
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