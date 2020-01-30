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Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 16:08,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Çaykur Rizespor'da Tunay Torun imzayı attı

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Son dakika transfer haberleri | Çaykur Rizespor'da Tunay Torun imzayı attı

Çaykur Rizespor, anlaşmaya vardığı yeni transfer Tunay Torun'u renklerine bağladı. Tunay ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Karadeniz ekibinden yapılan Tunay Torun açıklaması şöyle:

"Çaykur Rizesporumuzun daha önce anlaşmaya vardığı Tunay Torun, Mehmet Cengiz tesislerinde yapılan imza töreninde, sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı."

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Son dakika transfer haberleri | Çaykur Rizesporda Tunay Torun imzayı attı

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