Son dakika transfer haberleri | Çaykur Rizespor'da Tunay Torun imzayı attı
Çaykur Rizespor, anlaşmaya vardığı yeni transfer Tunay Torun'u renklerine bağladı. Tunay ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Karadeniz ekibinden yapılan Tunay Torun açıklaması şöyle:
"Çaykur Rizesporumuzun daha önce anlaşmaya vardığı Tunay Torun, Mehmet Cengiz tesislerinde yapılan imza töreninde, sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile imzaladığı sözleşmeyle kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllığına yeşil-mavili renklere bağladı."
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle