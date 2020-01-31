Son dakika transfer haberleri | Bursaspor'dan Robinho bombası

Abdou Razack Traore'yi kadrosuna katan Bursaspor'dan dev bir transfer hamlesi daha geldi.

Başakşehir'de istediği forma şansını bulamayan Robinho'nun, sportif direktör Selçuk Erdoğan'la görüştüğü ve Yeşil Beyazlılar'la sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi. Yeni Malatyaspor ve Ankaragücü'nin de istediği Brezilyalı yıldız kararını transfer döneminin son günü verecek. (Fanatik)

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