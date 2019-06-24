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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
24.06.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Khedira müjdesi

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a Khedira müjdesi

Juventus'un gelecek planları arasında yer almayan Alman orta saha oyuncusu kulübüyle yolları ayırma kararı aldı. Beşiktaş’ın radarındaki yıldızın kulübüyle karşılıklı olarak anlaşıp sözleşmesini fesh ederek boşa çıkması bekleniyor.

Serie A’nın flaş ekibi Juventus’un dünyaca ünlü Alman oyuncusu Sami Khedira’nın son günlerde Beşiktaş’ın transfer gündemine gelmesi hem Türkiye hem de İtalya’da büyük yankı uyandırmıştı.

Geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklardan ötürü düzenli olarak forma şansı bulamayan ve yalnızca 17 maçta süre alabilen Alman yıldızın Siyah-Beyazlılar ile yaptığı görüşmelerdeki detaylar da netleşmeye başladı. İtalyan basınında, kulübün yeni teknik direktörü Maurizio Sarri’nin planları arasında yer almayan 32 yaşındaki futbolcunun yeni sezonda Juve forması giymesinin artık çok zor olduğunu yazdı.

Narsingh ve Ignazio iddiası
Narsingh ve Ignazio iddiası

Maaş beklentisi net

Başarılı ön liberonun, Juventus’la 2 yıllık daha kontratının bulunmasına rağmen yönetimle anlaşıp bonservisi elinde olarak kulübünden ayrılması bekleniyor. 2015 yılında İspanya La Liga temsilcisi Real Madrid’den ayrılmasının ardından Juventus’a bonservisi elinde olarak transfer olan tecrübeli oyuncunun, yeni takımına da bedelsiz olarak imza atması düşünülüyor.

Juve’den yıllık 5 milyon Euro kazanan Khedira’nın, kendisiyle ilgilenen kulüplerden de benzer maaş beklentisi içerisinde olduğu ifade edildi.

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşa Khedira müjdesi

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