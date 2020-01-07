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Haber Giriş: 07.01.2020 - 22:32,Son Güncelleme:/

Son Dakika Transfer Haberleri | Antalyaspor'dan Dusko Tosic itirafı!

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Son Dakika Transfer Haberleri | Antalyaspor'dan Dusko Tosic itirafı!

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Guangzhou R&F ile yollarını ayıran Dusko Tosic'i transfer etmek istediklerini itiraf etti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'e döneceği konuşulan Dusko Tosic ile görüştüklerini açıkladı.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a özel bir röportaj veren deneyimli çalıştıcı, Dusko Tosic'le Beşiktaş'ta birlikte çalıştığının altını çizerek transfer söylentilerini doğrualdı.

Tamer Tuna, "Dusko Tosic ile Beşiktaş'ta birlikte çalıştım. Görüşmeler yapıldı, görüşme yaptığımız başka oyuncular da var." ifadelerini kullandı.

SPOR ARENA GÜNLER ÖNCE DUYURMUŞTU

Çin Ligi ekibi Guangzhou RF'le yollarını ayıran Dusko Tosic'in Antalyaspor ile görüştüğünü Spor Arena olarak 3 Ocak 2020 tarihinde sizlere duyurmuştuk.

Antalyaspordan Dusko Tosic bombası Yengeyle geliyor...
Antalyaspor'dan Dusko Tosic bombası! Yengeyle geliyor...

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