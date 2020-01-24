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Futbol
DHA
Haber Giriş: 24.01.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Altınordu, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nun kiraladı

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Son dakika transfer haberleri | Altınordu, Göztepe'den Batuhan Kırdaroğlu'nun kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Süper Lig'de mücadele eden Göztepe'den 19 yaşındaki sol kanat Batuhan Kırdaroğlu'nu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Pendikspor'da profesyonel olan genç futbolcu, sezon başında transfer olduğu Göztepe'de Süper Lig'de sadece Çaykur Rizespor deplasmanında görev aldı. Batuhan, sarı-kırmızılı formayla kupada ise 4 maça çıktı.

Daha önce İttifak Holding Konyaspor'dan sol bek Ali Yaşar, Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan Mimaroğlu ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan ön libero Furkan Çil'le anlaşan Altınordu, ara transfer dönemindeki 4 takviyesini gerçekleştirmiş oldu.

Son dakika transfer haberleri | Altınordu, Göztepeden Batuhan Kırdaroğlunun kiraladı

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