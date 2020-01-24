Son dakika transfer haberleri | Adis Jahovic resmen Antalyaspor'da

Kırmızı beyazlılar, 32 yaşındaki tecrübeli golcü ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Jahovic, son olarak formasını giydiği Yeni Malatyaspor'da 23 maçta forma giyerken, 14 gol atıp bir de asist yaptı.

Antalyaspor transferde Lukas Podolski'yi de renklerine bağlamıştı...





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