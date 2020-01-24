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Haber Giriş: 24.01.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

Son dakika transfer haberleri | Adis Jahovic resmen Antalyaspor'da

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Son dakika transfer haberleri | Adis Jahovic resmen Antalyaspor'da

Antalyaspor, Yeni Malatyaspor'dan Makedon forvet Adis Jahovic ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı beyazlılar, 32 yaşındaki tecrübeli golcü ile 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Jahovic, son olarak formasını giydiği Yeni Malatyaspor'da 23 maçta forma giyerken, 14 gol atıp bir de asist yaptı.

Antalyaspor transferde Lukas Podolski'yi de renklerine bağlamıştı...

Son dakika transfer haberleri | Adis Jahovic resmen Antalyasporda

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