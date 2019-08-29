Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da Diagne 9 milyon euroya...
Galatasaray'da gündem golcü transferi... Sarı kırmızılılar Radamel Falcao transferine odaklanırken bir yandan da Diagne'yi elden çıkarma planları yapıyordu. İşte son dakika teklifi...
Galatasaray'da sıcak Diagne gelişmesi... Fransızların talebi sonrasında hem Falcao’nun yıllık ücreti hem de menajerlik ücretleri ile maliyetinin 3 yıl için 20 milyon Euro’yu aşıyor olması, transfer ihtimalini azalttı.
Al-sat dengesinde eksi 3 milyon Euro’da olan G.Saray, Falcao’yu bonservis ödeyerek alabilmesi ise Mbaye Diagne’nin kararına kaldı. Zira G.Saray 8 milyon Euro transfer geliri elde edemezse Falcao için bonservis ödese bile FFP kriterleri gereği Kolombiyalı’yı Devler Ligi’nde oynatamayacak.
Yönetim Diagne için talip ararken, Ze Luis ve Luiz Adriano’yu satan Spartak Moskova, Diagne için 9 milyon Euro’luk teklifte bulundu. G.Saray’da yıllık 2.4 milyon Euro kazanan Diagne, Rus ekibine “Ayrılacaksam daha iyi kontrat gerek” dedi ve yıllık 3.5 milyon Euro garanti para istedi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle