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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 14:49,Son Güncelleme:/

Son dakika | Trabzonspor Messias ve Da Costa transferlerini KAP'a bildirdi

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Trabzonspor Brezilyalı stoper Manoel Messias ve Faslı savunmacı Manuel Da Costa'nın transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor Trabzon'a getirdiği Cruzeiro'nun 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Manoel Messias, ve ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Manuel Da Costa'nın transferlerini KAP'a bildirdi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Manoel Messias Silva Carvalho'nun, 2019-20 sezonu sonunda opsiyon hakkı şirketimizde olmak üzere 1,5 yıllık süreyle kulübümüze geçici transferi konusunda Cruzeiro Esporte Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır."

"Serbest statüde bulunan Manuel Marouan Da Costa Trındade kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

Cruzeiro'nun son olarak Corinthians'a kiraladığı Manoel Messias, Trabzonspor forması giyecek. Manoel Messias, Brezilya Serie A kariyerinde toplamda 245 maça çıktı ve 14 gol attı, 4 asist yaptı.

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Son dakika | Trabzonspor Messias ve Da Costa transferlerini KAPa bildirdi

 

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