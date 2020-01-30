Haber Giriş: 30.01.2020 - 23:19,
Son Dakika | Trabzonspor, Manoel Messias'ı transferi için Türkiye'ye getirdi
Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias Trabzon'a geldi.
Brezilya’dan aktarmalı olarak Trabzon’a gelen Messias’ın yapılacak kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza ataması bekleniyor.
Öte yandan Trabzonspor’un oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.
Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle