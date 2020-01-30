MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Trabzonspor, Manoel Messias'ı transferi için Türkiye'ye getirdi
GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor, Manoel Messias'ı transferi için Türkiye'ye getirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.01.2020 - 23:19,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor, Manoel Messias'ı transferi için Türkiye'ye getirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Trabzonspor, Manoel Messias'ı transferi için Türkiye'ye getirdi

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Manoel Messias Trabzon'a geldi.

Brezilya’dan aktarmalı olarak Trabzon’a gelen Messias’ın yapılacak kontrollerin ardından resmi sözleşmeye imza ataması bekleniyor.

Öte yandan Trabzonspor’un oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Hürriyet

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle