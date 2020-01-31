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GeriFutbol Son Dakika | Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü Ümraniyespor'a kiraladı!
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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2020 - 18:49,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü Ümraniyespor'a kiraladı!

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Son Dakika | Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü Ümraniyespor'a kiraladı!

Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ün sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, oyuncusu Fıratcan Üzüm'ü TFF 1. Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor'a kiraladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fıratcan Üzüm, 2019-2020 futbol sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Ümraniyespor Kulübüne kiralanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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