Son Dakika | Trabzonspor, Badou Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor'da Ndiaye transferi resmiyet kazandı!

Bordo mavili takım, satın alma opsiyonu ve 150 bin pound kiralama ücreti karşılığında Badou Ndiaye'nin Stoke City'den kiralandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye'nin, satın alma opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere, sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Stoke City ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Stoke City kulübüne geçici transfer bedeli olarak 150.000.-GBP ödenecektir. Profesyonel futbolcu Papa Alioune Ndiaye ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019/20 futbol sezonu ikinci yarısı için 1.000.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Transfer ile ilgili ayrıca 100.000.-EUR menajerlik bedeli ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

İmza yöreninde açıklamalar yapan Badou Ndiaye, "Başkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum, bana güvenip beni Trabzon’a getirdiği için çok teşekkürler. Ayrıca beni buraya geldiğim ilk andan itibaren çok sıcak karşılayan Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Umarım elimden gelenin en iyisini yapıp, takıma katkı sağlayarak sezon sonunda gülen yüzler görmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise "Orta sahamıza güç ve dinamizm katacağına inandığımız Süper Lig tecrübesi olan, Premier Lig tecrübesi olan bir oyuncu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır gündemimizde olan bir oyuncuydu. Mümkün olduğu kadar sessiz, sedasız yapmaya çalıştığımız bir transferdi. Stoke City oldukça yardımcı oldu. Onların da yönetimine çok teşekkür ediyorum. Oyuncumuz da bizim formamızı giymek için, bize katkıda bulunmak için oldukça yardımcı oldu. Bu transferin gerçekleşmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de kendisi oldu"

Türkiye’de daha önce Osmanlıspor ve Galatasaray formalarını giyen Ndiaye, bu sezon Championship’te Stoke City forması ile 13 maçta 880 dakika süre aldı.

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