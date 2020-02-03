Son Dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den istifa ettiği iddialarına yanıt!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa ettiği yönündeki iddiaları yalanladı.
Spor Arena / İsmail ER - TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönündeki iddialar hakkında flaş bir açıklama geldi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Hürriyet'e yaptığı özel açıklamada istifa etmediğini söyledi.
Bu açıklamadan bir süre sonra da TFF'nin resmi sitesinde "Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde duyuruda bulundu.
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