Son Dakika | TFF, 18. hafta hakemlerini açıkladı
TFF, Süper Lig'in 18. haftasının maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 18. hafta maçlaırnın hakemlerini açıkladı.
Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Mete Kalkavan, Süper Lig'in 18. haftasında görev alamadı.
Açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle;
17 Ocak Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
20 Ocak Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
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