Son dakika: Süper Lig'e yükselecek iki takım belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de bitime iki hafta kala zirve ve düşme hattını ilgilendiren kritik maçlar oynandı. Buna göre Süper Lig'e çıkan iki takım Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü oldu.
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Çaykur Rizespor şampiyon, MKE Ankaragücü de ikinci sırada yer alarak sezonun bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Ümraniyespor'a konuk olan Çaykur Rizespor, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyon olmayı garantiledi ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazandı.
Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 3-0 yenen MKE Ankaragücü ise dış sahada Eskişehirspor karşısında 2-0 öne geçen ancak karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan Boluspor'un puan kaybetmesiyle ikinci olarak adını Süper Lig'e yazdırdı.
Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un küme düştüğü Spor Toto 1. Lig'de bir alt ligde mücadele edecek üçüncü ve son takım, 34. haftada oynanacak karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Denizlispor ile Samsunspor'dan biri olacak.
- Sonuçlar
Ligin 33. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Denizlispor-Gaziantepspor: 5-0
Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 4-1
Adana Demirspor-Altınordu: 1-0
İstanbulspor-Adanaspor: 4-0
Eskişehirspor-Boluspor: 2-2
Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: 2-1
Ümraniyespor-Çaykur Rizespor: 0-1
Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü: 0-3
Not: Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor'un üçer, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor'un ise dokuzar puanı silindi.
- Son haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor
Samsunspor-Ümraniyespor
MKE Ankaragücü-Adana Demirspor
Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep
Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Adanaspor-Eskişehirspor
Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor
Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor
Boluspor-Denizlispor
MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ
Çaykur Rizesporlu oyuncular, teknik heyet ve idareciler, Ümraniyespor müsabakasının tamamlanmasıyla saha içinde büyük sevinç yaşadı.
Saha içinde toplanan yeşil-mavili ekibin oyuncuları birbirlerine sarılarak başarılarını kutlarken, ardından taraftarlarının bulunduğu tribüne gitti.
Oyuncular ve teknik heyet, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı.
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