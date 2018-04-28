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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
28.04.2018 - 17:24, Son Güncelleme:

Son dakika: Süper Lig'e yükselecek iki takım belli oldu

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Son dakika: Süper Lig'e yükselecek iki takım belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de bitime iki hafta kala zirve ve düşme hattını ilgilendiren kritik maçlar oynandı. Buna göre Süper Lig'e çıkan iki takım Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Çaykur Rizespor şampiyon, MKE Ankaragücü de ikinci sırada yer alarak sezonun bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
Ümraniyespor'a konuk olan Çaykur Rizespor, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyon olmayı garantiledi ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazandı.

Grandmedical Manisaspor'u deplasmanda 3-0 yenen MKE Ankaragücü ise dış sahada Eskişehirspor karşısında 2-0 öne geçen ancak karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılan Boluspor'un puan kaybetmesiyle ikinci olarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un küme düştüğü Spor Toto 1. Lig'de bir alt ligde mücadele edecek üçüncü ve son takım, 34. haftada oynanacak karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Denizlispor ile Samsunspor'dan biri olacak.

Son dakika: Süper Lige yükselecek iki takım belli oldu

- Sonuçlar

Ligin 33. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Denizlispor-Gaziantepspor: 5-0
Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-1
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 4-1
Adana Demirspor-Altınordu: 1-0
İstanbulspor-Adanaspor: 4-0
Eskişehirspor-Boluspor: 2-2
Akın Çorap Giresunspor-Samsunspor: 2-1
Ümraniyespor-Çaykur Rizespor: 0-1
Grandmedical Manisaspor-MKE Ankaragücü: 0-3

Not: Balıkesirspor Baltok ve Eskişehirspor'un üçer, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor'un ise dokuzar puanı silindi.

- Son haftanın programı

Spor Toto 1. Lig'in 34. ve son haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor

Samsunspor-Ümraniyespor

MKE Ankaragücü-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep

Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Adanaspor-Eskişehirspor

Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor

Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor

Boluspor-Denizlispor

MAÇ SONU BÜYÜK SEVİNÇ

Çaykur Rizesporlu oyuncular, teknik heyet ve idareciler, Ümraniyespor müsabakasının tamamlanmasıyla saha içinde büyük sevinç yaşadı.
Saha içinde toplanan yeşil-mavili ekibin oyuncuları birbirlerine sarılarak başarılarını kutlarken, ardından taraftarlarının bulunduğu tribüne gitti.

Oyuncular ve teknik heyet, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı.

 

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