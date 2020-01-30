Son dakika | Sivasspor'da bir sakatlık şoku daha! Bu kez Yatabare...

Sivasspor'a forvet oyuncusu Yatabare'den kötü haber geldi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, golcü futbolcunun sakatlığı sebebiyle 4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Trt Spor'a konuşan Çaılmbay, "Yatabare, Rizespor maçında sakatlandı. 4 hafta olmayacak. Acil şekilde bir forvet bakıyoruz" dedi.

Kırmızı beyazlılarda forvet oyuncusu Arouna Kone ve orta saha oyuncusu Fernando'nun da sakatlıkları nedeniyle yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

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