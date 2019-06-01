Son dakika: Şener Özbayraklı Galatasaray'da | Transfer haberleri
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı Galatasaray'da. Sarı-Kırmızılı takım 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Fanatik'in haberine göre; sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Şener Özbayraklı geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 17 maçta forma giymişti.
Galatasaray'ın Şener ile anlaşmasının ardından Mariano ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle