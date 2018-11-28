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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.11.2018 - 16:48, Son Güncelleme:

Son dakika: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayıncısı belli oldu!

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayıncısı belli oldu!

Digiturk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının Türkiye yayın haklarını aldı.

Digiturk'ten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarının 2020-2021 sezonu sonuna kadar alındığı duyuruldu. 

Açıklamada, "Sporun Yıldızı" paketine taahhütlü sahip olan bireysel Digiturk üyelerinin, paketleri kapsamında UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını 2018-2019 sezonu boyunca ücretsiz olarak izleyebilecekleri aktarıldı. 

Digiturk Üst Yöneticisi Yousef El-Obaidly, 5 kıtada 43 ülkede faaliyet gösteren beIN Media Group olarak, Türk futboluna duydukları güvenle yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi. 

"Avrupa ve dünya futbolunun en seçkin liglerini futbolseverlere ulaştıran platformumuz, İtalya Serie A ve İspanya La Liga anlaşmalarından sonra yılın transferine imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin Türkiye'de tek yayıncısı olma hakkını ilk kez elde etti. Digiturk'ün portföyüne böyle önemli iki markayı eklemekten büyük memnuniyet duyuyoruz." diyen El-Obaidly, şunları kaydetti: 

"Yeni sezonla beraber sunduğumuz geniş spor içeriğiyle 'Size sadece Digiturk yeter' vaadimize güç kazandırmaktan da ayrıca mutluyuz. Digiturk üyeleri başka bir platforma abone olmaya ihtiyaç duymadan beIN Sports'un güçlü kadrosu ve en yeni teknolojiye sahip yayıncılık anlayışıyla devler arenasının keyfini yaşayacaklar. Son 18 yıldır olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da yaptığımız yatırımlarla Türkiye'deki spor yayıncılığının en büyük temsilcisi olmaya devam edeceğiz." 

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